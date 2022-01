Valeria Piazza volvió a la conducción de +Espectáculos luego de comprobar que no se contagió de coronavirus. El prometido de la presentadora se encuentra aislado debido a que dio positivo por COVID-19. Por algunos días, ella también tuvo que hacer lo mismo, fecha que coincidió con la celebración de Año Nuevo. La joven modelo lamentó haber pasado la festividad en cuarentena: “La pasé sola y encerrada. Me enteré que Pierre dio positivo, me asusté y me encerré solita en una casa hasta hoy”. Video: América TV.