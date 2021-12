Luego de que Samahara Lobatón dijera que pasará Navidad con Youna, Melissa Klug aclaró que no está molesta, aunque no invitará al joven a su casa.

Melissa Klug se presentó este martes 7 de diciembre en el set de América hoy y aclaró que no siente odio o algún otro sentimiento similar hacia Youna, quien recientemente retomó su relación con Samahara Lobatón. “No creo que sea el momento (de pasar Navidad con él). Es algo que yo conversé con ella (Samahara) en privado, pero no es que me moleste, que lo deteste o lo odie”, aseveró. Video: América TV.