Durante el último programa de EEG, el conductor Gian Piero Díaz lanzó un comentario que causó una reacción confusa en los participantes argentinos. En plena transmisión del show, Facundo González tuvo una pequeña discusión con su compatriota Matías Ochoa. Si bien el encuentro de opiniones no llegó a más, fue suficiente para que el presentador bromeara al pedir a la producción que, para una próxima temporada del concurso, solo se acepten participantes peruanos. Facundo le respondió alegremente a Gian Piero y afirmó que, si él no estuviera en el programa, Díaz no la pasaría bien. Video: América TV.