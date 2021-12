El lunes 6 de diciembre, Jossmery Toledo apareció como invitada en América hoy. La ex oficial PNP y ahora influencer participó de una conversación sobre ¿Por qué siempre pierdo en el amor?. “A mí siempre me han adornado. Yo nunca” , afirmó. La psicóloga Lizbeth Cueva también intervino con un comentario que no fue del todo convincente para Christian Domínguez. El cantante de cumbia opinó que no estaría en una relación dónde no hay amor. “Si no veo amor, me voy” , dijo. En medio del debate, la modelo intervino con un ácido comentario dirigido al cumbiambero: “El hecho que te tatúes no significa que estás siendo fiel” , señaló en alusión al tatuaje del rostro de Pamela Franco que el líder de la Gran Orquesta Internacional se hizo días atrás en el brazo. Video: América Hoy