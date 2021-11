Yahaira Plasencia confesó que le gustaría tener a Daniela Darcourt como refuerzo en El artista del año para enfrentarse a Claudia Serpa y Cesar Vega en la sentencia. “Dani, apóyame pe, jajaja, no sé, vamos a ver a quién llamo... (Sería) Lindo (estar con Daniela). Una vez nos juntamos en Esto es guerra, ¿por qué no?, pero aún no sé qué me pedirán hacer”, mencionó la salsera. Video: América TV.