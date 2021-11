Florcita Polo estuvo presente en el programa de América hoy, este miércoles 24 de noviembre, donde reveló estar sorprendida con la reconciliación entre Susy Díaz y Walter Obregón e indicó que se enteró a través de la televisión. “En realidad me sorprendió. No vi lo que pasó, no sabía. (...) Sí sabía que iban a viajar, pero no sabía que habían retomado la relación. Bueno, espero que el señor Walter cuide mucho a mi mamá, la respete, le de mucho cariño, amor. Si ella es feliz, yo también soy feliz. Pero, ojito, ojito, yo estoy viendo todo”, mencionó.