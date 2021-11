Natalie Vértiz visitó el hogar de la periodista de América Televisión, Verónica Linares, y la entrevistó para el programa Estás en todas. La modelo le comentó que tenía una bonita zona de bar en su hogar, a lo que Linares contestó que realmente esa zona “está de decoración”, ya que desde hace 8 años evita tomar bebidas alcohólicas por sus hijos. “Desde que nació Fabio me da estrés meterme una de esas trancas bravas porque me da miedo que algo pase . Una vez estábamos en una reunión y no habíamos tomado una gota de alcohol como normalmente hacemos. Llegamos, y el hamster que nosotros teníamos le muerde el dedo a Fabio, y comenzó a salir la sangre, tuvimos que llevarlo a emergencias; qué hubiera pasado si estaba zampada”, comentó Verónica Linares. Video: Estás en todas.