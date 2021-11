La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, se mostró orgullosa de lo que ha conseguido a su corta edad y aseguró que la edad no define las acciones de una persona.

Samahara Lobatón está de cumpleaños y, por este motivo, fue la protagonista de una divertida nota que fue emitida por En boca de todos el último 19 de noviembre. La hija de Melissa Klug fue consultada sobre las relaciones con diferencia de edad y aseguró que los años de vida no determinan las acciones de alguien, para lo cual pone de ejemplo lo que ha logrado a sus cortos 20 años. “La edad no define la madurez de cada persona. Mírame a mí. Soy buena mamá, ya me independicé, vivo sola con mi hija”, expresó frente a las cámaras. Video. América TV