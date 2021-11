El sábado 20 de noviembre, Estrella Torres le contó a Gisela Valcárcel la historia detrás de la selfie junto a su expareja, la cual publicó en Instagram. Según dijo, estaba comiendo conchas negras en una cevichería en Lince, cuando se percató que Tommy Portugal ingresó al local. “Me dijo: ‘¿Cómo estás, chata? Te he visto en El artista del año y la rompiste’”. El exintegrante del Grupo 5 también le recomendó que “no hable mucho, que no se me suelte la información”. Video: El artista del año/América TV