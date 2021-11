El cantante Deyvis Orosco manifestó que su primogénito llegó en horas de la madrugada; sin embargo, Cassandra Sánchez de Lamadrid no quiso compartir de inmediato el nacimiento de su bebé.

Magaly Medina reveló detalles sobre el nacimiento del hijo de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco. Además, contó que minutos antes de empezar su programa de este miércoles 17 de noviembre, se pudo comunicar vía videollamada con el cantante, quien estaba al lado de su pareja en la clínica y dijo que la conductora fue una de las primeras personas en enterarse de la noticia. “Cassandra aún no quiere que se le vea la carita. (...)Nació en la mañana, la hora exacta fue 5.45 a. m.; pero nosotros quisimos soltar la noticia plan de las 9.00 a.m.. Cassandra quería que lo aguante y lo aguanté. La primera persona en enterarse has sido tú, como a las 7.00 a.m.″, versión que fue confirmada por la presentadora de espectáculos. Video: ATV.