La cumbiambera Giuliana Rengifo aseguró en el programa de Amor y fuego emitido el 16 de noviembre que, si bien no estaba enamorada del notario Alfredo Zambrano, en el mes y medio que salieron, sí se dejó cortejar por él. “¿Él te llamaba mi amor?”, preguntó Rodrigo González. “Sí”, respondió la exintegrante de Agua Bella. Ante el asombro del presentador, la cantante de cumbia extendió su respuesta: “Pero ¿quién no dice mi amor? Es un tema de cariño”. “Yo no le digo mi amor a alguien que no es mi amor y con el que estoy saliendo”, replicó su interlocutor. Video: Amor y fuego/Willax.