En medio de los rumores sobre el posible regreso de Al fondo hay sitio a la televisión, la actriz Magdyel Ugaz, quien interpretó a Teresa Collazos en la serie, se pronunció al respecto. Reveló que no ha recibido una invitación, por lo que descarta volver a actuar en la producción que fue dirigida por Efraín Aguilar. “Yo me enteré en la conferencia de prensa. No te tenido una invitación. (...) No me imagino poniéndome la cola de la Tere y bailando. Ya ha pasado el tiempo”, expresó. Luego, afirmó que le gustaría que los personajes de la serie regresen con cambios. Video: América TV