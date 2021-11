Michelle Soifer se encuentra enfocada en su carrera como cantante y, por eso, hace algunos meses anunció su internacionalización, algo que hasta el momento no se ha visto concretado, ya que ofreció una serie de conciertos en las calles del Callao. Esta situación fue criticada por Magaly Medina, ya que la artista aún no despega su carrera, y el show que ofreció tuvo poca acogida. Por tal motivo, la conductora indicó que los cómicos ambulantes convocan a más público. “Como la gente no se empila con sus canciones, recurre a covers de Karol G y para que la reconozcan canta ‘Bombón asesino’ hasta que llega la Policía. Al mejor estilo cómico ambulante, pone sus dos parlantes, un micrófono y canta, pero hasta los cómicos tienen más gente alrededor. Ya termina el 2021 y ella aún no se ha internacionalizado”, dijo. Video: ATV