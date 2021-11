La peruana Allison Pastor no se quedó callada y reclamó que no logra entender a su contrincante de Guerreros Puerto Rico durante la segunda noche de enfrentamiento.

Valeria, concursante del equipo boricua, hizo un reclamo, arremetiendo contra Allison Pastor. “Allison, ¿tú estás en el equipo de Perú? porque no te he visto en ninguna ronda”, señaló la puertorriqueña. Agregó que parecía que la peruana solo estaba alentando a su equipo, pues no la vio en varios desafíos del día. Ante esto, Allison no se quedó callada y se acercó al micrófono para responder. Precisó que ella está respetando el orden que ha determinado la producción. El altercado verbal continuó, y la guerrera peruana se dirigió a la producción: “¿Le pueden poner subtítulos? Porque no le entiendo nada”. Video: América TV.