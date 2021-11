Este lunes 1 de noviembre, la abogada de Melissa Paredes, Patricia Simón Regalado, se presentó en el programa de Magaly Medina para mostrar conversaciones de la modelo con su mánager. “Si tenia ella toda esa información, todos los audios, las conversaciones con el mánager, ¿por qué no lo presentó en el primer programa en el que fue a defenderse? Y es su programa donde ella era una de las principales. Esto hubiera cambiado el panorama para ella”, dijo Magaly. Ante ello, la abogada sostuvo que el mánager tuvo miedo de que la gente se entere de que la presentadora no tenia una familia constituida. “No calzaba para el perfil de programa de que ella no sea una mujer de un hogar constituido… Hoy ya no trabaja en el programa porque el productor Armando Tafur señaló en un medio que ella no calza con el perfil. Ella se calló la boca por defender su empleo”, sostuvo su abogada. Video: ATV