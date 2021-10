Rebeca Escribens no pudo ocultar su disconformidad con respecto a las actuaciones de Luciana Fuster, Ignacio Baladán y Patricio Parodi luego de mostrar algunas escenas protagonizadas por los integrantes de Esto es guerra. La conductora de América Espectáculos se quedó en blanco cuando le tocó dar un comentario sobre lo que acababa de ver. “Estoy pensando qué voy a decir para no confundirlos. Fede, te veo aburrido. Bueno, no importa”, decía la presentadora. Video: América TV.