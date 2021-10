Guty Carrera visitó el set de América hoy este miércoles 27 de octubre. El modelo llegó desde México y fue consultado por Ethel Pozo y Janet Barboza sobre los “borrones y cuentas nuevas” en las relaciones de pareja. Carrera dijo que esas cosas no van con él y que prefiere terminar la relación cuando se da cuenta de que ya no tiene más para dar. “Yo no perdono la infidelidad. Es muy difícil. A mí me han fallado mucho en la vida y he sido yo quién ha terminado la relación. No se puede borrar algo que ha pasado en la vida”, señaló. Video: América TV.