El adolescente Vincenzo Leonardi hizo que todos los entrenadores de La voz kids giraran su silla tras su interpretación “Sway” de Dean Martin, este lunes 25 de octubre. Tras finalizar su presentación, cada uno de los jurados decidió dar su opinión. Sin embargo, Daniela Darcourt hizo de todo para que ninguno de sus compañeros opinará sobre el concursante. “No, no, no se atrevan. Quédense quietos. No entiendo razones. Ese niño tiene que venir conmigo”, expresó. Al ver la desesperación de la salsera, Eva Ayllón trató de consolarla. “Daniela, Daniela, cálmate. Ven que te quiero decir una cosa. No debí darte chocolate. Escúchame, siéntate en tu sitio porque el niño te ha estado mirando todo el rato”, manifestó.