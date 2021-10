La conductora de televisión Rebeca Escribens dio a entender que conocía las razones por las que Diana Sánchez renunció a Reinas del show, pero prefirió no revelarlo.

La renuncia de Diana Sánchez a Reinas del show continúa conmocionando al público. Esta vez, Rebeca Escribens reaccionó a las imágenes de la modelo retirándose de la pista de baile, por lo que no quiso quedarse callada respecto a la situación que enfrenta la bailarina. “Desde aquí, todo mi cariño, toda la energía bonita para que te vaya bien. Vamos para adelante, fuerza, tu eres una mujer valiente, guerrera, lo has demostrado en la pista de baile, lo has demostrado mil veces. Para lo que necesites, aquí estamos”, manifestó la conductora. Video: América TV.