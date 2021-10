Vania Bludau sorprendió en Estás en todas al revelar que ya tiene claro cuándo se convertirá en madre. La modelo e integrante de Reinas del show también indicó que ya tiene planes para su futura maternidad. “Sí o sí, en dos años tengo que ser mamá porque quiero y voy a tener la mejor edad. Con quien esté y si no, chau”, precisó. Del mismo modo, reveló que ya ha hablado del tema con Mario Irivarren. Sin embargo, agregó que no tiene problemas en optar por un donante. “Tenemos una relación de menos de un año, no me gusta hacer las cosas a la loca. Para ser madre soltera, mejor me consigo un donante. Perdón, pero sí me muero por ser mamá en algún momento”, dijo frente a las cámaras. Video: América TV