La conductora Magaly Medina se refirió sobre la caída de las redes sociales a través de Instagram. “Todo el día incomunicados”, dijo. Asimismo, no pudo evitar reírse de la respuesta de su maquilladora.

Magaly Medina protagonizó un divertido video luego de la caída mundial de las redes sociales el último 4 de octubre. La conductora de ATV grabó un video hablando sobre el suceso y aseguró que no sería difícil para ella alejarse de las plataformas: “Todo el día incomunicados. No sé ustedes, pero yo puedo sobrevivir sin Whatsapp, Instagram, Facebook”. Sin embargo, este comentario fue rápidamente desmentido por su maquilladora y peinadora. “Ay, no seas mentirosa”, dijo generando las risas de la figura de televisión. Video: Instagram