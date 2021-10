Carol Reali no dudó en mostrar su molestia a Rafael Cardozo. “Ya me estoy cansando”, dijo sobre las excusas que pone el brasileño para casarse, a pesar de tener casi 11 años de relación.

Carol Reali, más conocida en el mundo del espectáculo como Cachaza, hizo un fuerte reclamo a su pareja Rafael Cardozo por no proponerle matrimonio a pesar de que ya tienen casi 11 años de relación. Según indicó la modelo brasileña, el ex chico reality siempre le pone excusas para evitar casarse. “Ya me tiene harta, ya le dije qué es lo que va a pasar. Todos los años me dice lo mismo y en verdad ya me estoy cansado”, precisó durante un enlace telefónico, e incluso advirtió con terminar su relación. “Lo dejo”, añadió. Video: Mujeres al mando - Latina