Jessica Madueño, mamá de Vasco Madueño, se pronunció sobre la polémica entre Guillermo Dávila y su hijo, quien a sus 20 años aún no ha sido reconocido por el cantante venezolano. “En realidad, el problema era que todavía era niño (Vasco). Entonces, para la familia era bastante fuerte ver por internet a las finales, porque todo estaba ahí, lo que había dicho el padre, pero en realidad él ya vino con un chip para poder solucionar esos percances en su vida. A mí ya no me queda otra cosa que apoyarlo. Yo creo que las cosas caen por su propio peso y ya nada de lo que viene por ahí a mí me afecta en lo más mínimo porque sé que finalmente se va a hacer justicia”, dijo al programa Amor y fuego. Video: Willax Tv.