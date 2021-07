La popular Dayanita, actriz transgénero del programa humorístico JB en ATV, reveló que logró conocer a su hijo en Pucallpa, aunque no pudo pasar mucho tiempo con él debido a que la familia de su expareja no estaba de acuerdo con el vínculo. “Sí, lo conocí (a su hijo), solo que la familia no quería que yo me acercara mucho a él. Pero siempre lo llevo en mi corazón. El día que lo vea, lo único que le puedo decir es que lo amo”, relató en sus historias de Instagram.