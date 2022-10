A los 35′ del primer tiempo, en el encuentro entre Alianza Lima vs. ADT de Tarma por la última fecha del Torneo Clausura, el goleador blanquiazul Hernán Barcos metió una tremenda jugada en el área y el relator deportivo no dudó en elogiarlo a más no poder: “Eres el mejor, Hernán Barcos”, indicó. VIDEO: GOLPERU