El delantero ítalo-peruano no tuvo su mejor presentación en la tercera jornada de la Serie B y fue reemplazado minutos después de fallar el lanzamiento.

No estuvo acertado. Gianluca Lapadula no tuvo el mejor arranque con la camiseta del Cagliari en la Serie B de Italia. El delantero ítalo-peruano estuvo presente en la derrota 1-0 ante el Spal y tuvo en sus pies una chance para cambiar la historia. El ‘Bambino’ contó con un penal en el segundo tiempo, pero su disparo fue bloqueado por el portero y no pudo marcar su primer gol en el certamen de ascenso. VIDEO: Twitter.