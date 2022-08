Al delantero no le agradó para nada que su compañero no le pase el esférico, por lo que optó por desentenderse totalmente de la acción de peligro.

Kylian Mbappé es tendencia en las redes sociales y no por un gol, sino por una actitud suya que ha molestado a los fanáticos del PSG. Sobre el final del primer tiempo, al francés no le gustó que Vitinha no le haya pasado el balón en un contraataque, por lo que realizó un gesto de desagrado y decidió abandonar la jugada. Video: ESPN.