Para sorpresa de muchos, Casemiro no se fue expulsado. A los 25 minutos del primer tiempo entre Real Madrid vs. Cádiz por LaLiga Santander, el mediocampista merengue realizó una brutal entrada en contra de Alejo, quien cayó al césped. Como se pueden ver en las imágenes, el brasileño le aplicó a su rival una ‘tijera’ que por poco no termina lesionando al futbolista del Cádiz. Finalmente fue amonestado con una amarilla. Video: ESPN+.