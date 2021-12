Aseguro su ‘candela’. En una entrevista exclusiva, el futbolista Jefferson Farfán habló de su paso por Europa, donde jugó para el PSV Eindhoven y el Schalke 04 por varios años. Luego del tiempo transcurrido, el jugador estaba apto para adquirir el pasaporte europeo en Holanda; no obstante, decidió no hacer los trámites debido al pago de altos impuestos. “Ya estaba mi ‘candela’ en el banco. Si me quedaba un año más y no me daban el pasaporte, me quedaba sin ‘candela’. Esa ‘candela’ no me la quitaba nadie”, sostuvo entre risas. Video: Jefferson Farfán Oficial.