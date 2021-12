El periodista deportivo ironizó el accionar del actor inglés, quien vistió el Parque de los Príncipes para promocionar Spider-Man: no way home.

Como parte de la promoción de la película Spider-Man: no way home, el actor Tom Holland visitó el Parque de los Príncipes y accedió a los camerinos del PSG, donde aprovechó para llevarse la camiseta de Lionel Messi. Acto que no pasó desapercibido por todo el mundo, e incluso el periodista deportivo Juan Pablo Varsky se animó a ironizar con esto en sus redes sociales: “Un chico con poderes especiales que a veces se calza el traje de superhéroe y hace felices a millones de personas. Y entra Spider-Man a robarle la camiseta”. Video: Sony Pictures.