Raúl Ruidíaz quería firmar su doblete como a de lugar, y, para lograr su cometido, recurrió a un particular procedimiento. En la victoria del Seattle Sounders sobre el Real Salt Lake por la MLS, el delantero conectó un centro con la mano y mandó el balón al fondo del arco rival. En su cuenta de Instagram la ‘Pulga’ ironizó con esa jugada que luego fue anulada y le valió la tarjeta amarilla. “Por poco y no se dan cuenta”, escribió el atacante que no fue convocado a la Copa América 2021. Video: Instagram Raúl Ruidíaz