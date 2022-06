Crash Bandicoot 4 encabeza los juegos gratis de julio para PS4 y PS5 con PlayStation Plus

Las filtraciones fueron ciertas. PlayStation acaba de confirmar la lista de juegos gratis del mes de julio para todos los usuarios de PS4 y PS5 que estén suscritos al servicio de PlayStation Plus. Conoce desde cuándo podrás descargar Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Mediante una publicación en redes sociales y, luego, un comunicado en el blog oficial de PlayStation, la compañía japonesa confirmó que Crash Bandictoo 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan y Arcadegeddon serán los juegos gratis que podrás reclamar desde el 5 de julio hasta el 1 de agosto de 2022.

Eso sí, God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Nickelodeon All-Star Brawl aún se pueden descargar gratis desde la PlayStation Store con PS Plus, pero tienes que apurarte porque tienes hasta el 4 de julio para conseguirlos.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4/PS5)

La nueva entrega de la saga principal de Crash Bandicoot nos trae al divertido marsupial naranja en una aventura que se centrará en el multiverso. Derrota poderosos guardianes del espacio y salta diferentes obstáculos en distintos mundos, mientras enfrentas a N. Gin, Louise, Nitrus Brio y Nefarious Tropy.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Cuatro universitarios planean ir de vacaciones a navegar por el inmenso Pacífico Sur. Dos de ellos son fanáticos del submarinismo y se zambullirán con el fin de encontrar alguna embarcación de la Segunda Guerra Mundial en el que estaría el mapa de un tesoro invaluable. Sin embargo, su ambición los lleva aún más allá y llegan a un lugar siniestro donde sus vidas correrán peligro.

Arcadegeddon (PS4/PS5)

Gilly, dueña de un local de máquinas arcade, intenta salvar su negocio de una mega coporpración llamada Fun Fun Co., conectando todos sus dispositivos a un superjuego. Lamentablemente, la empresa lo hackea e inyecta un peligroso virus.

Tú y tus amigos tendrán que ayudar a Gilly a rescatar el último local arcade a través de este divertido shooter cooperativo que ofrece partidas PvP multijugador y PvE.