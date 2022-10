The International: ¿qué resultados necesitan Beastcoast, Thunder y Hokori en la fase de grupos?

La fase de grupos del The International 2022 está por finalizar y son cuatro los equipos que le dirán adiós al Mundial organizado por Valve en dicha etapa. Las escuadras que representan al Perú han experimentado partidas intensas, en las cuales han tenido que enfrentarse a los mejores jugadores de la actualidad, por lo que su permanencia en el certamen todavía no está definida. Por ese motivo, en esta nota te contaremos qué resultados necesitan sacar Thunder Awaken, Beastcoast y Hokori para asegurar su clasificación de la mejor manera y no regresar a nuestro país con las manos vacías.

Es importante mencionar que la fase de grupos se divide en dos tablas conformadas por 10 equipos cada uno y los dos últimos puestos de estos serán eliminados. A falta de un día para cerrar la etapa previa a los playoffs, todavía no queda claro cuáles son las agrupaciones que quedarán descalificadas y las que van a ir a las llaves superiores e inferiores del evento principal que se llevará a cabo en el Singapore Indoor Stadium.

A continuación, te contamos qué necesitan los equipos peruanos y TSM, la organización estadounidense donde juega nuestro compatriota Enzo ‘Timado’ Gianoli, para ser considerados como los favoritos para campeonar o, caso contrario, ser los primeros en finalizar su travesía.

¿Qué necesitan los equipos peruanos?

Beascoast

Hasta el momento, el equipo figura en el séptimo puesto con seis partidas ganadas y ocho perdidas, al igual que Eintity. En caso de querer aspirar a las llaves superiores, deberán ganar en sus series contra Team Spirit y Thunder Awaken con marcadores de 2-0. De ese modo, podrían quedar en un tercer o cuarto puesto, dependiendo de los resultados de los cabezas de grupo.

Sin embargo, en caso de que pierdan las series, podrían quedar eliminados o verse envueltos en partidas tie breaker (cuando empatan en puntaje con otros equipos y se enfrentan para eliminarse entre sí). Es importante precisar que tanto Talon Esports y TSM, los eliminados del grupo B por el momento, tienen dos partidas menos en las que ganaron como diferencia.

Thunder Awaken

En el caso de Thunder, por el momento se encuentran clasificados hacia las Upper Brackets del evento principal con ocho partidas ganadas y seis perdidas. Sin embargo, sus dos series restantes son con ‘viejos conocidos’, por lo que los resultados a obtener pueden ocasionar que terminen en las llaves inferiores.

Primero enfrentarán a TSM, quienes necesitan ganar para no ser eliminados del Mundial, y después a Beascoast, su clásico rival en el Perú, equipo que tampoco puede descuidarse porque de no darse los resultados, podrían ser descartados de la competencia por falta de puntos.

Hokori

Aunque la escuadra peruana es la debutante en la presente edición del The International, es también la que mejor performance ha obtenido de las tres que viajaron a Singapur. Al igual que Thunder, están clasificando por el momento a las llaves superiores con un puntaje de nueve partidas ganadas y siete perdidas. Por lo mismo, no peligra su permanencia, pero deberán ganar su serie restante para no caer en las Lower brackets.

No obstante, en caso de perder o empatar su serie contra Team Liquid, deben esperar a que Royal Never Give Up y OG tampoco ganen sus encuentros si es que sueñan con pasar a la siguiente etapa con más tranquilidad.

TSM, de ‘Timado’

El equipo estadounidense tiene a Enzo Gianoli en sus filas y actualmente se encuentran en la zona de eliminación de su grupo. Para salvarse y soñar con la permanencia, deben ganar sus dos series contra Thunder Awaken y Fnatic, esperar a los resultados de Talon Esports, Beastcoast y Entity, que son las organizaciones que se encuentran en el límite de la descalificación y las llaves inferiores.