Thunder Awaken vs. OG: equipo peruano enfrentará al bicampeón mundial de Dota 2

Cada vez falta poco para conocer a los finalistas de la major ESL One Stockholm 2022 de Dota 2, torneo que cuenta con una gran participación de los sudamericanos. Mientras esperamos el resultado del encuentro entre Beastcoast y Gaimin Gladiators, te contamos que Thunder Awaken se medirá contra OG en la Lower Bracket del certamen.

Tras confirmarse el triunfo del único bicampeón de The International, el siguiente match en la Lower Bracket del ESL One Stockholm 2022 de Dota 2 será Thunder Awaken vs. OG en una serie bo3 que se realizará el 21 de mayo de 2022.

¿Cómo clasificaron OG y Thunder Awaken a los playoffs del ESL One Stockholm 2022?

Thunder Awaken

El equipo peruano conformado por ‘Pakazs’, ‘Sacred’, ‘Matthew’, ‘Pandaboo’ y ‘DarkMago’ estuvo en el grupo A y debutó en el torneo con dos triunfos al hilo, aunque uno de ellos fue por walkover, ya que Mind Games no se presentó en la major.

Posteriormente, perderían contra Team Spirit 2-0, y desde ahí acumularían empates contra Gaimin Gladiators, Fnatic y TSM. En el Tiebreaker, Thunder Awaken le ganó a Team Spirit, Team Liquid y TSM, lo que le otorgó la clasificación al Upper Bracket de los Playoffs de la major de Dota 2 como segundo de su grupo.

El primer encuentro de Thunder Awaken en los Playoffs fue contra el equipo ruso BetBoom Team, quienes acaban de ser eliminados de la competencia por Beastcoast, con un marcador de 2-0.

Al clasificar a la semifinal de la llave superior, los peruanos debían medirse contra uno de los mejores equipos del certamen, Tundra Esports, que superó a los sudamericanos y los enviaron a los cuartos de final de la Lower Bracket del torneo.

Allí debía esperar por OG o Fnatic, quienes hace unas horas se enfrentaron y terminó siendo victoria del bicampeón del The International por 2-1.

OG

La fase de grupos de OG fue distinta a la de los peruanos. Ellos sembraron tres victorias seguidas por 2-0 en la fase de grupos, pero luego empataron frente a BOOM Esports y perdieron ante T1 y Tundra Esports. De esta manera, los bicampeones, sin necesidad de un tiebreak, clasificaban a los playoffs como segundos de su grupo.

En la Upper Bracket, el primer encuentro que iba a tener OG sería contra el equipo del peruano ‘Timado’, TSM. El equipo norteamericano puso condiciones y se quedó con la serie con un score final de 2-0, y envió asó a los ‘Ceb’ y compañía a la primera ronda del Lower Bracket.

Una vez en la Lower Bracket, los pupilos de ‘N0tail’ le ganaron a BOOM Esports por 2-0 para pasar a la segunda ronda de la llave. Allí competirían contra Fnatic y también cosecharían otra victoria por 2-1 para lograr el pase a cuartos de final de la ‘Lower’ y jugar contra Thunder Awaken.