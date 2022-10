Streamer salta en piscina de espuma y termina con la espalda rota durante TwitchCon

Durante la TwitchCon, un evento que reunió a varios streamers y creadores de contenido, se produjo un hecho que generó indignación en las redes sociales. Una streamer llamada Adriana Chechik saltó en una piscina de espuma (que fue puesta por los organizadores) y terminó rompiéndose la espalda.

Según detalla Vandal, un portal especializado en videojuegos, la piscina de espuma era una de las principales atracciones de este evento, que se realizó del 7 al 9 de octubre. Antes del accidente, varios streamers efectuaron divertidas peleas al estilo de los gladiadores; sin embargo, habu un problema.

De acuerdo a la publicación, lo que sucedía con esta piscina de espuma es que no era muy profunda “El pozo en sí sube un poco más allá de mi rodilla, y eso quiere decir que es poco profundo”, dijo Eden Neville (EdyBot), otra streamer lesionada, en su cuenta de Twitter.

Adriana Chechik, quien también se desempeña como actriz de cine para adultos, fue la principal afectada por esta negligencia. En el video, se muestra a la joven saltando sobre la cama de espuma, al creer que resistiría su peso. Sin embargo, terminó cayendo sentada contra el suelo.

“Bueno, me he roto la espalda en dos partes y hoy me van a operar para poner una varilla de un metro como soporte. Enviad vuestro apoyo. Cuando llueve, llueve a cántaros, y definitivamente estoy sintiendo la lluvia en este momento”, escribió Chechik en Twitter luego de su accidente.