¿Por qué el internet en Perú es tan lento para jugar Fortnite, Warzone, Valorant y CS:GO?

Muchas veces creemos que solo basta con tener una potente computadora para poder desenvolvernos profesionalmente en el mundo de los videojuegos. Si bien tener un ordenador con los mejores componentes será de mucha ayuda para no sufrir bajones de FPS, por ejemplo, también es necesario contratar una conexión estable y, sobre todo, rápida, lo cual no sucede en el Perú. ¿Por qué? Te lo contamos.

Hace algunos años, cuando Counter-Strike y Half-Life eran de los shooters más populares en el mundo y, por supuesto, en Perú. Los asistentes a las cabinas de internet se preocupaban por comprar un mouse óptico, un buen teclado y auriculares para poder escuchar cuando el enemigo está por acercarse. ¿Qué ocurría con el ping? Bueno, esto quedaba en segundo plano, ya que la mayoría de torneos que se organizaban eran en multijugador local; es decir, se hosteaban ahí mismo y el ms era ridículamente bajo, lo cual permitía que la actividad se practique sin inconvenientes.

Pero pasaron los años, empezaron a salir videojuegos, como Fortnite, CS:GO, Warzone, Valorant, League of Legends, Dota 2, World of Warcraft, que nos permitían jugar con personas de todos lados y conectándonos a través de servidores que estaban fuera del país. Esto hacía que nuestra performance durante una partida se vea amenazada por el aumento del ping, según la lejanía del servidor.

¿Qué determina el aumento de ping?

Es muy sencillo de explicar, pues mientras el servidor esté más cerca del país donde resides, los datos viajarán mucho más rápido y las respuestas serán más veloces. Por ejemplo, si juegas Dota 2 en un servidor peruano, tu ms no debería superar los 20 de ping.

Ahora, imaginemos que te juegas la clasificación al próximo The International con un equipo de Brasil y son ellos los que serán el host de la partida. Aunque no lo creas, esto será una gran ventaja para el conjunto carioca, porque tu escuadra jugará con un ping mucho más alto que el de ellos; afectando tremendamente la performance de los integrantes del equipo, quienes no solo deberán contrarrestar la estrategia del rival, sino que también acostumbrarse rápidamente al delay de microsegundos que habrá al momento de utilizar alguna habilidad.

¿Por qué aumenta el ping cuando juego desde Perú?

Videojuegos como Fortnite, Valorant, CS:GO, World of Warcraft, Warzone y otros títulos competitivos requieren de un internet estable para que el jugador pueda desarrollar sus actividades sin problemas. Es debido a esto que los gamers suelen informarse y preguntar sobre cuál es el plan que más les conviene, sobre todo cuando la mayoría de estos juegos no cuentan con servidores en Perú.

En YouTube, podemos encontrar comparaciones sobre los planes de internet de Claro, Movistar y la fibra óptica de Win, ya que sus promociones están al alcance del bolsillo del usuario y, muchas veces, son atractivas para los gamers.

Pero cuando empiezan a jugar, se dan con la sorpresa de que el ping sube en determinados servidores y que no pueden desarrollar su estilo de juego de la forma en la que prefieren.

Por ejemplo, cientos de peruanos que juegan en Fortnite, ya sea en públicas o creativo, en el servidor de la Costa Este (EE. UU.) llegarás a 100 de ping; en la Costa Oeste, 167 de ping; y en Brasil, 109 de ping, utilizando el internet de Claro.

En el caso del servicio de fibra óptica de Movistar, el cual es simétrico, el promedio de ping en el servidor de Fortnite en Brasil está entre los 95 y 100 de ms. Y si prefieres jugar en la Costa Este, irás a 121 ms; y en la Costa Oeste llegarás a 179 ms.

Por otra parte, si juegas Fortnite utilizando la fibra óptica de Win, tendrás como mínimo 88 de ms en Brasil, 92 de ms en la Costa Este y 166 de ms en la Costa Oeste.

A pesar de que los gamers de League of Legends y Dota 2 no se ven tan afectados por el ping, pues la mayoría juega en servidores que no se ubican en Brasil, es una realidad con la que deben lidiar los usuarios de Fortnite, Valorant y Warzone.

Además del plan de internet que decidas contratar, hay factores que escaparán de tus manos, como los fenómenos climatológicos, el lugar donde vives y, por supuesto, la distancia que hay entre tu computador con el servidor del videojuego.

Esto tiene mucho que ver con los desarrolladores de juegos que, además de Valve y Riot Games, son pocos los que colocan servidores en Perú o en sus alrededores para que los jugadores nacionales puedan disfrutar de partidas sin subidas de ping.

Seamos sinceros, el mercado nacional es bastante atractivo en lo que respecta a MOBAs, juegos MMORPG y hasta shooters.