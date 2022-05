El juego más deseado de Steam se retrasa hasta 2023 para diseñarse con Unreal Engine 5

La espera valdrá la pena. Luego de Elden Ring, la valla de expectativas para un videojuego de PC estaba demasiado alta, ya que el título desarrollado por FromSoftware rompió todo tipo de récords a nivel internacional, y llegó a ser considerado en poco tiempo como uno de los mejores de la historia.

Si bien parecía que no habría competencia para el popular RPG, en los últimos meses ha salido una digno oponente, con la promesa de superarlo tanto en historia como en el apartado visual. The Day Before, el ambicioso MMO de mundo abierto posapocalíptico, ha establecido una nueva marca en Steam, pues, luego de varias semanas, continúa como primero en la lista de los juegos más deseados en la plataforma.

No obstante, su comunidad tendrá que mantenerse firme si desea mantener este registro, debido a que recientemente se ha anunciado un retraso para su lanzamiento original en computadoras, el cual estaba programado para el próximo 21 de junio de este año, pero que ahora tendrá que aplazarse para el 1 de marzo de 2023.

La principal razón de este aplazamiento se debe al cambio de Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5, pues la desarrolladora FNTASTIC considera que es el momento perfecto para aprovechar esta nueva tecnología en la industria gaming, con el fin de ofrecer los mejores gráficos para sus clientes.

En tanto, es necesario mencionar que en el caso de las consolas el tema aún es más complicado, ya que todavía no cuenta con una fecha determinada para su lanzamiento en las máquinas de Sony y Microsoft. Aquí puedes ver el tráiler oficial de YouTube con el que se anunció en 2021: