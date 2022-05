Gotham Knights confirma que ya no se estrenará en PlayStation 4 y Xbox One

Gotham Knights es la nueva propuesta de Warner Bros Montreal, videojuego que nos permitirá jugar en el rol de Nightwing, Batgirl, Robin y Red Hood, y que —en un inicio— se iba a lanzar en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S; sin embargo, esto ya no será porque la desarrolladora ha decidido cancelar la llegada de su juego en las consolas de pasada generación.

Warner Bros publicó esta mañana un tráiler de Gotham Knights en su canal de YouTube para revelar más detalles sobre lo que será este nuevo RPG, el cual incluye un extenso gameplay protagonizado por Nightwing y Red Hood, quienes investigan la peligrosa y sutil Corte de los Búhos.

Pese a las asombrosas maniobras, combos y accesorios que podrán utilizar estos personajes, lo que más llamó la atención de los gamers fue el comunicado que apareció al final del clip, en el que se confirma que Gotham Knights llegará de manera exclusiva a las consolas de PS5 y Xbox Series X|S.

De esta manera, se hacía oficial que la versión para Xbox One y PS4 del esperado videojuego de DC fue cancelado. Además, se mencionó que la fecha de lanzamiento del título será el próximo 25 de octubre de 2022.

Tráiler gameplay de Gotham Knights

¿Por qué Gotham Knights no se estrenará en PS4 y Xbox One?

Como bien sabes, cuando el mencionado videojuego se anunció en agosto de 2021, Warner Bros aseguró que el título llegaría a todas las consolas de actual y nueva generación, es decir, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S; sin embargo, durante el proceso de desarrollo tomaron la decisión de no hacerlo con el fin de ofrecer una mejor experiencia a los gamers.

“El lanzamiento mundial de Gotham Knights está previsto para el 25 de octubre de 2022. Para ofrecer a los jugadores la mejor experiencia de juego posible, el título se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC y no estará disponible para consolas PlayStation 4 o Xbox One”, señaló Warner Bros. Montreal.

Según menciona Level Up, es posible que esta repentina decisión se deba a que el videojuego haya tenido problemas de optimización al momento de ser probado en PlayStation 4 y Xbox One, así como también podría tratarse por la inclusión de alguna característica que no es compatible con las consolas de pasada generación.