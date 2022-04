¿Shrek 5? Gamers se quedan boquiabiertos al ver un juego de la hipotética película en Steam

Un extraño suceso ha tomado por sorpresa a la comunidad gamer de Steam, la plataforma de videojuegos para PC más usada del mundo. Resulta que, a lo largo de los últimos meses, muchos usuarios descubrieron un extraño título de Shrek 5 en sus bibliotecas digitales de la plataforma de Valve. Como ninguno recordó comprar alguna vez algo semejante, se generó una ola de pánico que resultó ser solo una pequeña broma.

Lo más destacado y viral de esta ocurrencia fue que, de alguna manera, estuvo relacionada con Shrek 5, la quinta parte de la saga de películas animadas de DreamWorks que jamás se ha finalizado y mucho menos estrenado.

¿Shrek 5 en Steam?

Según revela el portal Vice, desde 2021, cientos y hasta miles de usuarios reportaron haberse topado con este singular juego titulado Shrek 5 en sus bibliotecas de Steam, tal hecho levantó sospechas en cada uno –como es natural– pero pronto se vieron con algo que resultó aun más insólito.

Al abrir el juego, lo que aparece es una foto del personaje de la película con la canción de fondo que se hizo conocida por acompañarlo (All Star de Smash Mouth). Por supuesto, la gran mayoría de afectados pensó que se trataba de un virus o malware, pero pronto todo se aclaró.

El misterio de Shrek 5

Fue el canal de YouTube de Wulfry quien reveló toda la verdad. Según comenta, este juego llamado Shrek 5 es nada menos que un videojuego independiente que, en su época, era más conocido como Scram.

El título podía jugarse de forma online y no era más que un shooter en primera persona. Aun así, ingeniosa fue la decisión de sus desarrolladores al tener que desconectar sus servidores para siempre

Como Scram no iba a volver poderse jugar, sus creadores no tuvieron mejor idea que nombrarlo con el título de la hipotética película que aún no ha sido estrenada.

Esto resultó en una violación a los derechos de autor por Shrek. Por ello, Valve los sancionó con una medida que les prohibía cambiar el nombre del juego, y esa es la razón por la que ahora, el juego se ha quedado con la denominación Shrek 5.

Vale señalar que este videojuego no guarda ninguna relación con la película de Dreamworks y que los jugadores que repentinamente vieron a Shrek 5 en su biblioteca fueron quienes descargaron a Cram anteriormente.