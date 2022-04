¿Bomberman o ‘Don Pepe y los globos’? La historia de la infame traducción en España

Si en algún momento de tu infancia o adolescencia jugaste Bomberman, entonces puede que también hayas sido testigo de uno de los memes más hilarantes que circulan en la red desde hace más de una década. Se trata de una presunta traducción del clásico juego en España, que supuestamente recibió el título de ‘Don Pepe y los globos’. ¿Es cierto que fue regionalizado de esa manera? Aquí la historia completa.

Desde que los memes se hicieron comunes en las redes sociales y los agregadores web, una de las bromas más comunes entre usuarios latinos han tenido relación a las traducciones en español.

Las traducciones en España

Por si no lo sabes, la regionalización en España es muy distinta a la que recibimos en la mayoría de países de Hispanoamérica. Al igual como sucede con los portugueses y los brasileros, el dejo y los modismos son muy diferentes entre ambos territorios, por lo que el doblaje o traducción de un contenido siempre difiere.

Ahora, hay cierta actitud despectiva de algunos usuarios latinoamericanos con respecto a las traducciones en España. Por ejemplo, muchos opinan que regionalizaciones como ‘A todo gas’ (para Rápidos y furiosos), ‘Jungla de cristal’ (para Duro de matar) o ‘Onda vital’ (para el Kame hame ha de Dragon ball) no le hacen justicia alguna a sus títulos en su idioma original, y se burlan de las mismas.

Aun así, existen otras traducciones en España que, para muchos otros, son superiores a sus pares en Latinoamérica, como en el caso de ‘Venganza’ (para la saga Taken, que en doblaje latino se llama ‘Búsqueda implacable’).

'Don Pepe y los globos', una de las leyendas gamer más infames. Foto: Gifer

‘Don Pepe y los globos’: ¿la traducción española de Bomberman?

Una de las más infames y supuestas traducciones que se hicieron viral en redes sociales desde hace mucho es la de Bomberman, el juego donde destruimos bloques y enemigos con bombas de tiempo. Algunos memes aseguraron por años que la regionalización de este clásico era ‘Don Pepe y los globos’.

¿Es verdad? La historia puede ser difícil de rastrear, pero según muchos youtubers como ‘patrick11286′ indican que Bomberman nunca se llamó así en España, y que el juego que recibió ese nombre fue una versión clonada y no oficial de otro clásico llamado Ballon Hopper.

La confusión viene con otras imágenes que han aparecido en la red, en las que se ve una versión de Bomberman bastante precaria y con el nombre de Eric and the floaters. Sin embargo, es evidente que no hay nada en común entre este juego y Ballon Hopper.

En esta imagen de Eric and the floaters se muestra el título Pepe y los globos, pero es probable que sea una edición adrede para burlarse de la traducción española. Foto: Gifer

Como dato adicional, vale recordar que Eric and the floaters fue lanzado con esa denominación en toda Europa (por ello el idioma inglés). Más allá de eso, vale recordar que, ya para cuando Bomberman se hizo una serie más establecida, su lanzamiento en Europa sufrió otro cambio de nombre debido a las referencias con las bombas: denominándose Dynablaster.

Una de las muchas imágenes que muestran la traducción en un clon de Ballon Hopper. Foto: Gifer

Pese a todo ello, la leyenda de ‘Don Pepe y sus globos’ ha pasado a la historia y ya forma parte de la cultura de humor en las comunidades gamer. Incluso existe una versión de Bomberman hecha por un fan con el infame nombre que puedes descargar gratis desde Itch.io. Aquí te dejamos el enlace: