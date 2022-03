Steam Deck: Valve arregla el ‘drift’ de su consola portátil con una actualización

Aunque la Steam Deck acaba de llegar al mercado, en las redes sociales empezaron a surgir los primeros reportes de usuarios que afirmaban que su consola portátil les vino fallada, ya que luego de unos días, comenzaron a padecer de ‘drift’, un problema muy común en los joy-con, los mandos de la Nintendo Switch.

Según detalla Level Up, un portal especializado en videojuegos, el ‘drift’ es un problema en el que la consola detecta un leve movimiento de la palanca (stick), aunque no la estemos tocando. Es decir, nuestro personaje se desplazará hacia una determinada dirección, pese a que nosotros no hagamos nada.

Para fortuna de miles de gamers que ansían comprarse una Steam Deck, Valve salió a aclarar la situación y afirmó que el problema que sufre su consola portátil no es un ‘drift’ como el de Nintendo Switch, sino que se trata de un bug que se produjo tras la última actualización del firmware.

Lawrence Yang, diseñador de Valve, utilizó su cuenta oficial de Twitter para aclarar que se trata de un problema de software y no de hardware, así que para solucionar ese desperfecto, los usuarios de Steam Deck solo tendrán que instalar una nueva actualización.

“Hola a todos, una nota rápida sobre los joysticks de Steam Deck. El equipo analizó los problemas informados y resulta que fue un retroceso de zona muerta de una actualización de firmware reciente. Acabamos de liberar una solución para corregir el error, así que asegúrense de estar actualizados”, escribió Yang.

De acuerdo a Valve, durante el periodo de fabricación realizaron varias pruebas con el objetivo de que el hardware no falle con los años y provoque el ‘drift’. Debido a que es una consola reciente, solo el tiempo dirá si la Steam Deck se mantendrá libre de este desperfecto.