Las mejores herramientas y programas gratuitos para desarrollar videojuegos

El mundo de los videojuegos tiene diversas actividades más allá de jugar o testear una próxima entrega, las cuales están siendo cada vez mejor valoradas por la industria gamer, lo cual reconoce el talento de quienes quieran adentrarse a este negocio. Entre los puestos más solicitados por las desarrolladoras, está el cargo de programador y/o editor, quien se encarga básicamente del sistema de un nuevo título.

Si bien para muchos esta puede resultar una tarea compleja, no es necesario saber programar para crear tu propio videojuego, ya que existen aplicaciones y softwares que, junto a la creatividad y bastante tiempo disponible, te permitirán hacer realidad todas tus ideas para los videojuegos.

La gran mayoría de estas herramientas pueden tener un costo. Sin embargo, en esta nota te traemos aquellos programas totalmente gratuitos que puedas descargar e instalar de manera sencilla en tu computadora. A continuación, te dejamos el listado con los mejores:

Unity 3D

Empezamos el top con el motor más popular y con mejor prestigio a nivel internacional desde la década pasada. Unity saca ventaja de su competencia por el simple hecho de poder desarrollar juegos para PC, Mac y Web, con un editor visual que aguanta sin problemas los modelos 3D, las texturas complejas y capaz de adaptar miles de sonido. Ha sido utilizado para crear videojuegos populares como Pokémon Go, Assassin’s Creed Identity, Among the Sleep y Ori and the Blind Forest.

Blender

El nombre puede confundirse muchas veces con el término render. No obstante, guardan mucha relación, ya que Blender es usado para poder animar, crear texturas de personajes y mapas, aplicar renderización a contenidos, y más. Su actual versión 2.8, que no cobra nada a los usuarios por su descarga, ha sido la base para varios títulos de la industria gamer, como también para algunos cortos populares en Internet. Blender ha sido usado para crear videojuegos como Yo Frankie!, Dead Cyborg y Steel Storm.

Game Maker

A pesar de ser una de las plataformas más antiguas y basarse en el lenguaje GML, este motor continúa siendo de los más usados por la comunidad gamer, debido a la gran compatibilidad con otros desarrolladores y plantillas predeterminadas que permiten tener una mejor base de creación. Game Maker ha sido usado para crear videojuegos como Yo Frankie!, Dead Cyborg y Steel Storm.Undertale, VA-11 HALL-A, Katana Zero, Nuclear Throne, Spelunky, Maddening Overload, Uncanny Valley, Samurai Blitz y Orbit.

Stencyl

Este software está enfocado en la creación de minijuegos en dos dimensiones y dentro de sus ventajas ocupa que, además de ser compatible con casi cualquier plataforma, tiene el valor agregado de mostrar sus resultados desde el navegador. Con el clásico sistema en HTML5 y Flash, sin rastro de código, el usuario es libre de crear espacios digitales a su libre criterio en 2D. Stencyl ha sido usado para crear videojuegos como Tiny Dangerous, Tightrope Theatre y Tiny Easter Dash.

Adventure Game Studio

Como lo dice su nombre, este programa está pensado en la realización de juego de aventuras, puesto que desarrolla su sistema en plantillas predeterminadas para su diseño y todo el proceso que conlleva. Catalogado como uno de los softwares más básicos, no necesita conocimientos de codificación, aunque el único factor en contra es que solo se pueden crear juegos para Windows. Adventure Game Studio ha sido usado para crear videojuegos como Primordia, Serie Blackwell y Chzo Mythos.