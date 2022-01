¿Estafa NFT en Minecraft? Servidor recaudó un millón de dólares y creadores desaparecen

Otra denuncia mayor contra los non-fungible tokens. Desde hace algunos meses, el mundo de las criptomonedas y los servicios blockchain volvieron a estar de moda gracias a un nuevo sistema que se ha extendido desde los videojuegos hasta a la indumentaria. Se trata de los NFT. Lamentablemente, no todo es risa y diversión, ya que las estafas relacionadas con este tipo de mecánica se están volviendo comunes. Un último caso ha ocurrido en el popular Minecraft, donde usuarios denuncian haber sido estafados por más de un millón de dólares.

El problema con los NFT

Vale recordar que los NFT (o activos digitales) son principalmente certificados de propiedad asignados a bienes en el mundo digital, los cuales pueden abarcar desde una simple imagen NFT, hasta assets de un videojuego, un tuit o prácticamente cualquier cosa intangible pero existente en la web (incluido el futuro metaverso).

El fin y fundamento de los NFT son lo más polémico. Muchas personas alaban este sistema por posibilitar oportunidades de negocio en sectores que, hasta el momento, no han encontrado un buen relevo de sus bienes en el mundo digital (el ejemplo clásico son las obras de arte). Sin embargo, muchos otros los critican por su aparente carencia de sustento tangible, ya que el bien que se vende no es el bien en sí, sino el certificado de propiedad. La controversia recae entonces en, si un bien digital (no existente en el mundo análogo y solo tangible gracias a una decodificación de bits) puede ser realmente propiedad de alguien.

Pese a ello, los defensores de los sistemas NFT suelen atribuir como principal beneficio de estas compras al sentido de la exclusividad, lo cual se ha denotado fuertemente en la industria gaming, donde los assets exclusivos (como skins, armas y demás objetos únicamente digitales) han existido desde hace mucho y cuentan con mucha popularidad.

Blockverse, un ejemplo de la ‘fiebre por los NFT’

Quizá esto es lo que ha generado una reciente ‘fiebre’ por los NFT que se traduce muchas veces en simple hype por contar con lo nuevo. Esta podría haber sido la estrategia para los creadores de Blockverse, un servidor de Minecraft que requería de comprar uno de estos ítems exclusivos para acceder al mismo y ganar tokens llamados $DIAMOND.

Sus creadores señalaron que el servidor “permitía el trabajo en equipo y la competencia” gracias a su exclusividad. Los $DIAMONDS se generan a través del combate y tiempo de juego. En total, se ofrecieron 10.000 NFTs por 0.05 ETH cada uno (Ethereum, una conocida criptomoneda).

Cada token ($DIAMOND) sería asignado a una facción con clases disponibles y su propia skin. Todo sonaba muy bien en papel, pero el servidor terminó siendo una auténtica estafa, al menos para los miles de jugadores que accedieron a comprar.

¿Estafa?

Tras solo 24 horas, los 10.000 NFTs se vendieron, generando más de US$ 1.2 millones para los creadores. Tras esto, los mismos abrieron el servidor junto a su canal de Discord, pero repentinamente lo borraron todo: tanto el servidor de Discord, como la web y el server de Minecraft.

La comunidad quedó perpleja y muchos de los miles de usuarios que habían pagado por el server arremetieron furiosos en redes sociales. Tras unos días, los creadores aparecieron nuevamente en Twitter prometiendo que abrirían de nuevo el server, pero pocos les creyeron.

Según ellos, la razón de su desaparición fue la gran cantidad de quejas de usuarios por la poca capacidad del servidor y la falta de utilidad de los $DIAMOND. Además, denunciaron haber recibido amenazas y acosos (incluido doxxxing). Pese a que han prometido reabrir el servidor pronto, la comunidad ya amenazó con demandarlos.

De momento, no se sabe si esto representa una verdadera estafa o si se trata de algo más complejo. Lo cierto es que algunos usuarios aseguran haber identificado a los creadores y amenazan con exponer los datos. Los dueños de Blockverse no han vuelto a aparecer.