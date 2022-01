Filtraciones indican que el próximo Call of Duty tendría su campaña en Latinoamérica

Con Vanguard, Call of Duty no viene atravesando un buen momento, pero eso no significa que van a suspender sus siguientes entregas. De hecho, desde los estudios de Activision ya están trabajando en el futuro de la serie y un reporte de un conocido insider muestra que la próxima edición de la saga se ubicará en Latinoamérica.

Tom Henderson, quien ha filtrado previamente información acertada sobre Call of Duty y Battefield, compartió nuevas noticias sobre el próximo lanzamiento del shooter. Como han detallado sus fuentes, el siguiente proyecto de la saga está a cargo de Infinity Ward y es una secuela de Call of Duty: Modern Warfare del año 2019.

El nuevo Call of Duty: Modern Warfare 2 se mantendrá bajo la linea tradicional de los shooters que ofrecen una campaña y diferentes aventuras multijugador. El insider ha asegurado que la campaña será ambientada en Latinoamérica y contará una historia que involucrará a grupos criminales como los cárteles.

Un aspecto que resalta es que Infinity Ward trabaja en mejorar la inteligencia artificial (IA) de Call of Duty. De ese modo, la campaña va a tener encuentros más espectaculares que entregas anteriores.

Filtran presuntos detalles de Call of Duty: Modern Warfare 2

Hasta el momento, Henderson no brindó mayor información de la campaña, pero sí adelantó información sobre el multijugador. Tal parece que Activision estaba trabajando en un remaster del multijugador de Modern Warfare 2 que iba a estrenarse con Modern Warfare en 2019. Los planes fueron truncados, pero ahora elementos como mapas, armas y operadores serán fijos para Modern Warfare 2 (2022).

De igual manera, se indica que se elabora un modo inspirado en Escape from Tarkov. La modalidad tendrá un mapa completamente original que también se implementará en Call of Duty: Warzone.

Vale la pena precisar que, por el momento, Activision no ha confirmado estos detalles.