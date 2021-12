Nintendo anticipa que los servidores de Switch podrían colapsar por Navidad

Un aviso que no puede significar nada nuevo. Pese a que Nintendo Switch Online es el más barato de los servicios en línea de las tres consolas líderes en la industria, eso no quiere decir que a los fans les agrade las recurrentes fallas que se han venido reportando durante todo el 2021. Ahora, una advertencia parece anticipar que la situación no mejorará ni siquiera para uno de los días más festivos: Navidad.

Quizá no todos lo recuerden, pero las navidades del 2020 fueron unas de las más complicadas para los usuarios de Nintendo Switch alrededor del mundo. Resulta que el gran flujo de usuarios nuevos que adoptaron la plataforma provocó que los servidores del servicio online colapse por un largo periodo de tiempo.

No hay dudas de que la Switch ha ido ganando más popularidad y sus ventas, pese a la escasez de componentes, se han mantenido a flote. Sin embargo, estas fechas siempre representan un reto para la capacidad de sus servicios pues es cuando más usuarios nuevos recibe.

Ahora, a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, Nintendo ha advertido y parcialmente reconocido que todavía no estaría preparada para manejar una situación como la del año pasado. En su mensaje, la empresa señala que hay la posibilidad de que no se puedan crear cuentas durante el fin de semana de Navidad.

Esto debido a que es probable que muchas personas reciban una Nintendo Switch de regalo por fiestas, por lo que muchos intentarán crearse nuevas cuentas el mismo día. Para ello, la gran N recomienda a todos crearse cuentas de forma anticipada.

“Si estás planeando usar una consola de la familia Nintendo Switch por primera vez, te recomendamos crear una cuenta antes de tiempo”. También se precisó que lo mismo puede aplicarse a la descarga de juegos.

Se trata de una medida algo inusual para cualquier compañía tecnológica, pero más vale estar preparados.