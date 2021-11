Nintendo creía que el morado era “muy femenino” para la Gamecube y que por eso no pudo con la PS2

Extraño punto de vista. En medio de las celebraciones por el 20 aniversario de la Gamecube, una de las consolas más queridas y recordadas de Nintendo, algunos ejecutivos de la compañía se animaron a revelar secretos de aquellos años, cuando la gran N buscaba desesperadamente reconquistar el terreno que había perdido ante el éxito de la primera PlayStation, un némesis que resultó mucho más devastador para ellos que la propia SEGA. Tal parece ser que en la compañía pensaron en cada detalle de la plataforma, aunque en algunos quizá exageraron. Uno de ellos fue la percepción que podría provocar el color que elegirían para la misma.

Probablemente recuerdes que uno de los aspectos más característicos de la Gamecube —además de su forma de cubo que le da el nombre— es su peculiar color morado. La consola destacaba así frente al típico color negro que estaba de moda por entonces, adoptado por la propia PS2 y la nueva Xbox de Microsoft, que parecían electrodomésticos más tradicionales.

Pese a que, en la comunidad, casi nunca se ha evidenciado algún problema con el color de la consola, el tema fue repensado una y otra vez por la propia Nintendo. Así lo ha revelado un reciente reportaje especial hecho por el portal VGC hecho por su 20 aniversario.

El reportaje incluye diversas entrevistas hechas a ejecutivos de la compañía, pero, entre todo lo descrito, lo más insólito es la creencia de Nintendo de que el color morado de la consola perjudicó las ventas frente a PS2.

Shigeru Miyamoto revelando la Gamecube en la E3 2001. Foto: Neogamer

Perrin Kaplan, quien fuera vicepresidenta de marketing y asuntos corporativos de la compañía por entonces, reveló lo siguiente: “Sugerimos que el morado no era el mejor color par empezar, pero desde Japón dijeron que iban a usarlo”.

“Presionamos para que se consideren colores negros y plateados (comunes en la época) porque en Estados Unidos nadie había hecho nada de color morado antes. No se trata de que no puedas lanzar una consola diferente, simplemente se percibía como un color muy femenino. No se sentía masculino”, reveló la ex directiva.

Es preciso recordar que, pese a los comentarios de Kaplan, el color morado ya había estado presente en las preferencias de Nintendo, precisamente para la versión occidental de la exitosa Super Nintendo. Pese a ello, los ejecutivos intentaron por todos los medios evitar esta tonalidad para Gamecube, pues creían que tendría muchas críticas.

“Recuerdo que estábamos muy nerviosos en el E3 porque íbamos a tener mala prensa simplemente por el color”, confiesa Kaplan.

Beth Llewelyn, quien se desempeñó como directora de comunicaciones corporativas de Nintendo of America, también comentó al respecto: “Esto fue anterior a Apple. Elegir tu color a día de hoy es una declaración de intenciones, pero antes todo hardware era negro e incluso el blanco no se había usado mucho. Siempre estábamos pendientes de lo que Sony y Microsoft hacían como competencia, y tener esa caja púrpura no ayudó mucho”.

La Gamecube, pese a no ser el éxito de ventas que Nintendo esperaba, ha pasado a la historia como una de las consolas más alabadas de la compañía, sobre todo por su catálogo de juegos exclusivos con clásicos como Super Smash Bros. Melee, Super Mario Sunshine, Metroid Prime, The Legend of Zelda: The Wind Waker, etc.