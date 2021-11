Juegos gratis: Epic Games Store está regalando Never Alone y Kid a Mnesia Exhibition

Llegó la hora de que tu biblioteca digital de videojuegos para PC crezca. Así como Ubisoft está regalando Splinter Cell Chaos Theory, Epic Games Store continúa con su política de ofrecer títulos sin costo alguno para todos los gamers. Esta vez, puedes hacerte con tres nuevos juegos, entre los que destacan Kid a Mnesia Exhibition.

La promoción con estos juegos gratis entró en vigencia hoy, jueves 18 de noviembre, y estará disponible para todos los gamers hasta el próximo 25 de noviembre de 2021. Tienes una semana para hacerte con títulos como Never Alone, Guild of Dungeoneering y Kid a Mnesia Exhibition, este último con una relación bastante cercana a los dos álbumes de la famosa banda Radiohead.

¿Cómo reclamar los juegos gratis de Epic Games Store?

Obtener estos juegos gratis es muy sencillo, pues solo tienes que visitar la web de la tienda de Epic Games Store (aquí), iniciar sesión con tu cuenta de Epic, Facebook o Gmail y pasar a reclamar los regalos de la store.

Recuerda, no es necesario descargar Never Alone, Guild of Dungeoneering y Kid a Mnesia Exhibition en tu computadora para que sean tuyos, pues con el simple hecho de reclamarlos ya son agregados a tu biblioteca digital dentro de la tienda.

Guild of Dungeoneering

Se trata de un videojuego de mazmorras y combate de cartas por turnos muy divertido. El usuario controlará un héroe, construirá una mazmorra a su alrededor y, con la ayuda del mazo Gremio, podrá implementar salas, monstruos, trampas y botín. Aquí te dejamos el tráiler. Descárgalo en este enlace.

Kid a Mnesia Exhibition

Este videojuego se estrenará el próximo 18 de noviembre en PlayStation 5, y gracias a Epic Games Store lo podrás tener completamente gratis en su versión para PC. Kid a Mnesia Exhibition nos lleva a un universo digital/analógico que busca conmemorar los 12 años desde el lanzamiento de Kid A y Amnesiac de la reconocida banda Radiohead. Descárgalo en este enlace.

Never Alone

Disfruta de una aventura protagonizada por Nuna y Fox, quienes tendrán que descubrir el origen de una ventisca eterna que amenaza con la supervivencia de los habitantes. Este puzzle fue desarrollado en colaboración con el pueblo nativo de Alaska de los iñupiaq y está inspirado en un cuento tradicional que se transmite de generación en generación, según se lee en Epic Games Store. Descárgalo en este enlace.