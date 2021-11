Steam: desarrolladores se unen para pedir a Valve que permita los juegos NFT

Polémica. Si bien el término NFT (token no fungible) ha generado muchas discusiones desde que se comenzó a popularizar en los últimos años, lo cierto es que aún puede ser muy pronto para que plataformas conocidas las acepten. Al menos así lo estima Valve, la compañía detrás de la tienda de videojuegos para PC más grande del mercado: Steam. Ellos acaban de prohibir los juegos que usen dichos tokens como método de comercio y ahora es un grupo de desarrolladores quienes han alzado su voz.

Valve decidió hace unas semanas que todo videojuego que use tecnología blockchain no tenía cabida en su tienda online, puesto que dichos sistemas permiten el intercambio de NFT. El título más sonado que terminó afectado por el hecho fue Age of Rust.

Los desarrolladores del título se pronunciaron a través de Twitter el último 14 de octubre, señalando: “Comunidad, nos notificaron desde Steam que eliminarían todos los ‘juegos blockchain’ de su plataforma, incluyendo a Age of Rust, ya que los NFTs tienen un valor. Hemos decidido plantar cara, pero perdimos la batalla”, precisaron.

Los desarrolladores de Age of Rust intentaron convencer a Valve de que admita los juegos NFT. Foto: Twitter

Los creadores de Age of Rust anticiparon que Valve eliminaría todos los juegos con sistemas de comercio basados en NFT, lo que terminó cumpliéndose. En las semanas siguientes, decenas de juegos fueron retirados de la plataforma.

Ahora, según un reporte de Kotaku, un grupo de 26 desarrolladores y tres asociaciones relacionadas con los tokens no fungibles se han unido para hacer oir su voz ante Valve. Estos pidieron abiertamente que se revierta la prohibición de “tecnologías web3 en Steam”, lo que incluye títulos blockchain y NFT.

Las tres organizaciones: Fight for the Future, The Blockchain Game Alliance y Enjin, señalan en la carta que este tipo de videojuegos puede “mejorar positivamente la experiencia de usuario y crear nuevas oportunidades económicas tanto para ellos como para creadores”. Piden a Valve tener “voluntad de experimentar e innovar” con su propia plataforma y abrazar las “extensas posibilidades para que las personas interactúen, colaboren y generen mundos digitales tangibles como nunca antes fue posible”.