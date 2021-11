Códigos de Roblox de noviembre 2021: ¿cómo obtener ropa, mascotas y accesorios gratis?

El pasado 29 de octubre de 2021, Roblox sufrió una caída a nivel mundial que afectó a millones de jugadores de todo el mundo. Aunque este problema tardó más de 24 horas en arreglarse, los servidores ya se encuentran operativos para que te diviertas en los diversos videojuegos que tiene esta plataforma. No solo eso, ya que puedes canjear fantásticas recompensas con los códigos del mes de noviembre que los desarrolladores acaban de liberar.

Según detalla Vida Extra, un portal especializado en videojuegos, los códigos de Roblox de noviembre 2021 permiten obtener premios como ropa, mascotas, oro, gemas, entre otros accesorios totalmente gratis. Vale resaltar que algunos solo funcionan con títulos específicos como Mansion of Wonder, Legends Of Speed, entre otros. Asimismo, debes reclamarlos cuanto antes, ya que suelen expirar rápido, debido a la gran acogida que tienen.

Aquí dejamos la lista completa:

Códigos de Roblox para noviembre 2021

AMAZONFRIEND2021: compañero de nieve

TARGETMINTHAT2021: sombrero peppermint

SMYTHSCAT2021: Sombrero King Tab

KROGERDAYS2021: gafas de golf

100MILSEGUIDORES: mochila de celebración

WALMARTMEXEARS2021 : orejas de conejo

ROBLOXEDU2021 : teclado

SPIDERCOLA : araña

TWEETROBLOX: pájaro

Códigos de Roblox de noviembre 2021 para el juego Island of Move

StrikeAPose : gorra

SettingTheStage : mochila

DIY : varita de cristal

WorldAlive : mascota de cristal

GetMoving : gafas

VictoryLap: auriculares

Códigos de Roblox de noviembre 2021 para el juego Legends of Speed

speedchampion000: 5.000 gemas

racer300: 300 steps

SPRINT250: 250 steps

hyper250: 250 steps

legends500: 500 gemas

sparkles300: 300 gemas

Launch200: 200 gemas

Códigos de Roblox de noviembre 2021 para el juego Mansion of Wonder

ThingsGoBoom: varita

ParticleWizard: hombrera

FXArtist: accesorio

Boardwalk: varita

Códigos de Roblox de noviembre 2021 para el juego Giant Simulator

AustinPets: 2.500 de oro.

Azad26k: 2.600 de oro.

AzadPet: 2.500 de oro.

Balance: 10.000 de oro.

Clover2020: 2.000 de trébol.

LaborDay: 2.500 de oro.

PlanetMiloPets: 2.500 de oro.

PurpleFemTemple: 10.000 de oro.

RazorFishPets: 5.000 de oro.

SoulFarm : 10.000 de oro.

StPatrick: 10.000 de oro.

SubToAustin: 1.200 de oro.

TenMillion: 5.000 de oro.

TofuuRebirth1: 5.000 de oro.

Otros premios gratuitos