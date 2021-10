Pokémon GO: los legendarios Terrakion, Cobalion y Virizion vuelven a las incursiones

Pokémon GO celebra Halloween 2021 con los pokémon de tipo Fantasma y Siniestro. No obstante, esto no ha sido impedimento para que Niantic nos presente las actividades del juego para el próximo mes de noviembre.

Sin duda, los eventos habituales para todos los entrenadores de Pokémon GO en el mundo son las incursiones de cinco estrellas y las megaincursiones que nos permitirán enfrentar y capturar a criaturas legendarias y poderosas.

Incursiones de cinco estrellas

Los pokémon siguientes aparecerán en las incursiones de cinco estrellas durante todo el mes de octubre en Pokémon GO:

Los espadachines místicos de Teselia: Terrakion, Cobalion y Virizion regresan a las incursiones de cinco estrellas desde el viernes 5 de noviembre de 2021 hasta el martes 16 de noviembre de 2021. Será la oportunidad perfecta para capturar a estas poderosas criaturas.

Creselia, el pokémon legendario de tipo Psíquico introducido en la cuarta generación, vuelve a las incursiones de cinco estrellas desde el martes 16 de noviembre de 2021 hasta el miércoles 1 de diciembre de 2021.

Megaincursiones

Los siguientes pokémon megaevolucionados aparecerán en las megaincursiones: